Фото: ДонДей

В Ростовской области отменили ракетную опасность. Экстренное сообщение было получено от РСЧС около 16:00.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Новошахтинске из-за воздушной атаки начался пожар на промышленном объекте. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Один из сотрудников МЧС получил травмы и был доставлен в больницу.Пока не известно, удалось ли ликвидировать возгорание.Министерство обороны России сообщило, что над регионом были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов.