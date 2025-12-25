Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области отменили ракетную опасность

В Ростовской области отменили ракетную опасность
В Ростовской области отменили ракетную опасность. Экстренное сообщение было получено от РСЧС около 16:00.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Новошахтинске из-за воздушной атаки начался пожар на промышленном объекте. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Один из сотрудников МЧС получил травмы и был доставлен в больницу.

Пока не известно, удалось ли ликвидировать возгорание.

Министерство обороны России сообщило, что над регионом были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов.
Фото: ДонДей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.