В Шахтах шестеро молодых парней получили до пяти лет лишения свободы за разбойное нападение

Шестеро жителей Ростовской области, включая троих несовершеннолетних, осуждены за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, жертвой нападения стал 24-летний мужчина, на которого злоумышленники напали на улице Садовой в городе Шахты. Они жестоко избили его, после чего похитили имущество, включая часы, наушники, ювелирные изделия и парфюм, на общую сумму более 20 тысяч рублей.

В отношении всех шестерых возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Кроме того, организатору нападения, вовлекшему несовершеннолетних в преступную деятельность, предъявлено обвинение по соответствующей статье УК РФ.

Суд признал всех обвиняемых виновными. Пятерым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 5 лет 1 месяца. Шестой участник преступления получил условный срок - 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 3 года.
Фото: Donday
