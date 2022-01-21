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Больше часа спасатели тушили пожар на корабле в Ростове

Больше часа спасатели тушили пожар на корабле в Ростове

В Ростове-на-Дону ликвидировали возгорание в помещении трюмо одного из кораблей на заводе “Моряк”. О задымлении в пожарную службу сообщили около трех часов дня 24 января.

Сотрудники завода почувствовали запах дыма, который распространился по улице. Осмотрев территорию, они поняли, что в трюме пришвартованного корабля начался пожар. Очевидцы вызвали спасателей. На место прибыл 81 человек на 27 спецмашинах. Всех работников (30 человек) эвакуировали. К счастью, никто в результате случившегося не пострадал.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сейчас на месте работают два звена газодымозащитной службы.

Фото/Видео: ГУ МЧС по Ростовской области
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