После тройного ДТП в Ростове легковушка загорелась, пострадал водитель



Авария с участием трёх автомобилей произошла в Ростове. Инцидент случился на Левобережной улице около 14 часов.



Предварительно, водитель «Рено Логан» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Хёндай Элантра». От удара «Рено» откатилась и врезалась в «ГАЗ».



В результате аварии автомобиль «Логан» загорелся. Его водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Точная причина возгорания иномарки неизвестна. В её тушении участвовали четыре пожарных. Пламя горело на площади в четыре квадратных метра.



- Сейчас сотрудники ГИБДД регулируют объезд транспортом места ДТП, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Все обстоятельства аварии в данный момент устанавливаются.