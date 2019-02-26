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Одноэтажный магазин сгорел в Ростовской области

Одноэтажный магазин сгорел в Ростовской области
В Новошахтинске Ростовской области сгорел магазин. Пожар произошёл 27 февраля около 17 часов. Загорелось одноэтажное здание на улице Базарной.

К моменту прибытия спасателей огонь пылал на площади 60 квадратных метров.

- К тушению привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На борьбу с огнём ушло примерно 20 минут. Во время происшествия ни один человек не пострадал. Причину пожара устанавливают эксперты.

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