Одноэтажный магазин сгорел в Ростовской области



В Новошахтинске Ростовской области сгорел магазин. Пожар произошёл 27 февраля около 17 часов. Загорелось одноэтажное здание на улице Базарной.



К моменту прибытия спасателей огонь пылал на площади 60 квадратных метров.



- К тушению привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



На борьбу с огнём ушло примерно 20 минут. Во время происшествия ни один человек не пострадал. Причину пожара устанавливают эксперты.