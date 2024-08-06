Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 5 августа произошла серьезная авария с автомобилем ДПС

В Ростовской области 5 августа произошла серьезная авария с автомобилем ДПС
В Ростовской области 5 августа произошла серьезная авария с участием автомобиля ДПС. Местные жители поделились кадрами ДТП в социальных сетях.

Авария случилась в Белокалитвинском районе, недалеко от хутора Крутинка. На кадрах видно, что передняя часть автомобиля Госавтоинспекции сильно повреждена. Рядом стоит грузовик, вероятно, именно с ним произошло столкновение. Кто стал виновником аварии, пока не известно.
На место ДТП прибыла машина скорой помощи.

В УГИБДД по Ростовской области пока не предоставили комментарий по поводу аварии.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.