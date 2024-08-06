В Ростовской области 5 августа произошла серьезная авария с автомобилем ДПС

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В Ростовской области 5 августа произошла серьезная авария с участием автомобиля ДПС. Местные жители поделились кадрами ДТП в социальных сетях.Авария случилась в Белокалитвинском районе, недалеко от хутора Крутинка. На кадрах видно, что передняя часть автомобиля Госавтоинспекции сильно повреждена. Рядом стоит грузовик, вероятно, именно с ним произошло столкновение. Кто стал виновником аварии, пока не известно.На место ДТП прибыла машина скорой помощи.В УГИБДД по Ростовской области пока не предоставили комментарий по поводу аварии.