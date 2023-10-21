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Александр Стройло из Семикаракорска погиб в СВО

Александр Стройло из Семикаракорска погиб в СВО
В зоне СВО погиб 30-летний уроженец Ростовской области. Александр Стройло получил смертельное ранение.

Мужчина проживал в Семикаракорске. Детали и обстоятельства его смерти в зоне специальной операции не разглашаются.

Будет ли представлен боец к государственной награде, неизвестно.
Фото: Соцсети.
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