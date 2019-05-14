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15 лет тюрьмы получил ростовчанин, насиловавший двух детей

15 лет тюрьмы получил ростовчанин, насиловавший двух детей
В донской столице к 15 годам тюремного заключения приговорили местного жителя, насиловавшего двоих детей. Об этом 16 мая сообщили в прокуратуре донского региона.

По данным суда, мужчина около пяти лет измывался над девятилетней девочкой. В этот же период времени и до 2018 года он также насиловал собственного четырехлетнего сына. Когда преступная деятельность злоумышленника была раскрыта, его задержали.

- Приговором суда ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в надзорном ведомстве. - Кроме того, в отношении него будут приняты меры принудительного характера.

Приговор в законную силу не вступил.

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