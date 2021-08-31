Ростовчане до 22 лет получили по 3 тысячи рублей на культурный отдых

Ростовчане от 14 до 22 лет получили по 3 тысячи рублей на культурный отдых. Деньги на походы в театры, выставки и лекции уже лежат на «Пушкинской карте». Проект вступил в силу 1 сентября.Чтобы получить карту, надо зарегистрироваться в приложении «Госуслуги. Культура». Там вам предоставят карту доступных культурных центров и их афишу. Выбрав понравившееся событие, платить за билеты не надо. В вашем распоряжении есть три тысячи рублей на любые мероприятия, доступные в приложении.Сейчас в Ростове доступно 13 культурных площадок, где можно использовать карту. Среди них - все государственные театры, а также музеи и библиотеки. Конечно, пока что выбор не велик. Выставка раритетных подводных лодок - не самое популярное событие. Да и оперы вряд ли заинтересуют подростков. Некоторые культурные площадки пока и вовсе не объявили о каких-либо мероприятиях.В министерстве культуры, конечно, планируют со временем расширять количество культурных центров, в которых карта будет доступна. Однако к какому году это будет реализовано, неизвестно. Пока что список мероприятий, представленный в приложении, огорчает скупостью культурной среды города.Деньги на карте будут доступны до конца текущего года. К 2022 году, если проект окажется удачным, в министерстве планируют пополнить баланс «культурного всеобщего билета» уже на пять тысяч рублей.