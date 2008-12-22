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Во время новогодних праздников ростовчане вызывали «скорую» почти 12 тысяч раз

Сегодня, 15:40 |  ROSTOV.RU
Во время новогодних праздников ростовчане вызывали «скорую» почти 12 тысяч раз

За время новогодних выходных с 31 декабря по 8 января ростовчане вызывали скорую помощь 11 976 раз. В среднем в сутки бригады медиков выезжали на 1330 вызовов. В пиковые часы в городе работало до 80 бригад.

23% (или 2682) от всех вызовов в праздничный период составили жалобы по поводу ОРВИ. В 1475 случаях помощь понадобилась детям, в 1114 - взрослым. По данным статистики, это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего 2246 пациентов доставлено в стационары по экстренным показаниям, из них 439 - дети.

В 42 раза специалисты выезжали на ДТП. Помощь была оказана 42 пострадавшим, 26 из них доставили в травматологические стационары.
- Также 1 января зафиксировано семь обращений с травмами от неосторожного обращения с пиротехникой, - рассказали в управлении здравоохранения Ростова. - Троих пациентов доставили в травмотделения, еще троим пострадавшим медицинская помощь оказана в травмпунктах и одному пациенту помощь оказана на месте.

В управлении здравоохранения отметили, что ряд вызовов пришелся на пациентов с небольшой температурой или легким алкогольным отравлением.

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