В Ростове разыскивают мужчину, который ушел из больницы 1 января
Сегодня, 22:46 |
ROSTOV.RU
В Ростове разыскивается 49-летний Анатолий Савченко. 1 января он ушел из больницы и больше на связь с родными не выходил.
В настоящее время поиску ростовчанина подключились полиция и волонтеры. В донском главке сообщили приметы пропавшего. На вид ему 45 - 50 лет, рост около 175 - 178 сантиметров, среднего телосложения. У мужчины бледное лицо, карие глаза, вьющиеся темно-русые короткие волосы. Анатолий Савченко носит очки, на левой щеке шрам. Он медленно передвигается, страдает сахарным диабетом.
В день пропажи житель Ростова был одет в черную куртку с меховым воротником, темно-синие джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-нибудь о том, где находится пропавший мужчина или видел его, просят сообщить по телефонам: 8(863) 249-47-02, 8-989-500-03-39, 8-928-198-18-74, либо «02».
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