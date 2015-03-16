В Ростове ночью сожгли «Тойоту Королла»
Вчера, 22:24 |
ROSTOV.RU
В Ростове на Беляева ночью 29 декабря подожгли «Тойота Королла».
- Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 3:26, - сообщили в региональном управлении МЧС. – Площадь пожара составила 2 кв. м.
Огонь удалось потушить в 3:37. Для его ликвидации привлекались трое пожарных и одна единица техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной возгорания стал поджог.
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