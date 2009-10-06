В Ростове на Северном на сутки отлючат воду

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19-09-2016, 14:57
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14-07-2016, 08:39
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18-12-2015, 19:48
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Город-Новости
21 декабря с 08.00 до 24.00 в центре Ростова на нескольких ул?... Подробнее...
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11-12-2015, 00:41
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28-11-2015, 13:39
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Недвижимость-Новости
АО «Ростовводоканал» предупреждает о предстоящих раб?... Подробнее...
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12-06-2015, 10:56
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Недвижимость-Новости
В связи с переврезкой вновь построенной водопроводной... Подробнее...
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2-12-2013, 10:47
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Неудобства-Новости
На улицах Космонавтов, Орбитальной и Добровольского о?... Подробнее...
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6-10-2009, 11:47
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Дом и семья-Новости
В ряде районов города на сутки отключат воду. Об этом с?... Подробнее...