В Ростове на Северном на сутки отлючат воду



В Ростове в Северном микрорайоне на сутки отключат холодную воду.



Отключение проводится из-за переврезки вновь построенной водопроводной сети диаметром 500 мм на улице Орбитальной. Воды не будет с 8 утра 22 декабря до 6 утра 23 декабря в домах жителей поселка Верхнетемерницкий в границах: пр. Космонавтов–пр. Королева –ул. Беляева– ул. Орбитальная– ул. Обсерваторная– ул. Вселенная и в 8,9,11 МКР СЖМ.

