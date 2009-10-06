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В Ростове на Северном на сутки отлючат воду

Вчера, 23:10 |  ROSTOV.RU
В Ростове на Северном на сутки отлючат воду

В Ростове в Северном микрорайоне на сутки отключат холодную воду.

Отключение проводится из-за переврезки вновь построенной водопроводной сети диаметром 500 мм на улице Орбитальной. Воды не будет с 8 утра 22 декабря до 6 утра 23 декабря в домах жителей поселка Верхнетемерницкий в границах: пр. Космонавтов–пр. Королева –ул. Беляева– ул. Орбитальная– ул. Обсерваторная– ул. Вселенная и в 8,9,11 МКР СЖМ.

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