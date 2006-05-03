В ночном небе над Ростовом горожане разглядели «призрак революции»
Сегодня, 13:24 |
ROSTOV.RU
«Призрак революции», который разглядели в ночном небе ростовчане, оказался редким природным явлением - фата-морганой.
Огромная тень памятника «Стачке 1902 года» появилась над Западным районом города 7 января. Фото редкого природного явления выложили очевидцы в соцсеть. «Тень революции 2017 года не иначе», - пишут ростовчане.
Фата-моргана – редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Его можно наблюдать, когда в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся слоёв воздуха различной плотности, которые способны давать зеркальные отражения. В результате отражения, а также преломления лучей, реально существующие объекты дают на горизонте или над ним по нескольку искажённых изображений, частично накладывающихся друг на друга и быстро меняющихся во времени, что и создаёт изображения реально существующих предметов в увеличенном размере на небе.
Памятник стачке 1902 года - мемориальный комплекс в Железнодорожном районе Ростова. Он был установлен на месте многолюдных митингов во время ноябрьской стачки 1902 года.
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