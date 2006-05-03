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В ночном небе над Ростовом горожане разглядели «призрак революции»

Сегодня, 13:24 |  ROSTOV.RU
В ночном небе над Ростовом горожане разглядели «призрак революции»

«Призрак революции», который разглядели в ночном небе ростовчане, оказался редким природным явлением - фата-морганой.

Огромная тень памятника «Стачке 1902 года» появилась над Западным районом города 7 января. Фото редкого природного явления выложили очевидцы в соцсеть.
«Тень революции 2017 года не иначе», - пишут ростовчане.

Фата-моргана – редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Его можно наблюдать, когда в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся слоёв воздуха различной плотности, которые способны давать зеркальные отражения. В результате отражения, а также преломления лучей, реально существующие объекты дают на горизонте или над ним по нескольку искажённых изображений, частично накладывающихся друг на друга и быстро меняющихся во времени, что и создаёт изображения реально существующих предметов в увеличенном размере на небе.

Памятник стачке 1902 года - мемориальный комплекс в Железнодорожном районе Ростова. Он был установлен на месте многолюдных митингов во время ноябрьской стачки 1902 года.


В ночном небе над Ростовом горожане разглядели «призрак революции»В ночном небе над Ростовом горожане разглядели «призрак революции»В ночном небе над Ростовом горожане разглядели «призрак революции»

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