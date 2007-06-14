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На Дону от аномально суровой зимы спасаются пернатые жители Арктики

Сегодня, 17:27 |  ROSTOV.RU

Орнитологи впервые обнаружили в Ростовской области редкую птицу - лапландского подорожника.
На Дону от аномально суровой зимы спасаются пернатые жители Арктики
Впервые в наших краях орнитологи обнаружили редкую птицу - лапландского подорожника.

Эта птица - обитатель тундры, там она строит гнезда и выводит птенцов. Её родина - север России, Норвегия, Швеция и арктические регионы Канады.

Как сообщил Rostov.ru заместитель директора заповедника «Ростовский» Александр Липкович, птицы с севера прилетели на зимовку в донские края, спасаясь от аномальных морозов, охвативших север России и зарубежных стран.
- Прибыли перезимовать в заповедные зоны на Дону и рогатые жаворонки, - отметил Александр Липкович. - Свое название они получили за длинные черные перья, торчащие на затылке, будто рожки.

Кстати, у нас на Кавказе обитает особый подвид рогатого жаворонка, - он всю жизнь проводит в горах и строит гнезда только на моренах ледников.

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