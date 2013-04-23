Имущество дочери экс-мэра Ростова Ольги Чернышевой вновь выставлено на торги





Имущество дочери бывшего мэра Ростова Ольги Чернышевой будет продано с аукциона. Вырученные деньги пойдут на оплату долгов.



По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, на продажу выставлены квартира площадью 77,9 кв. м. на проспекте Буденновском, ее стоимость оценивается в 6,2 млн руб. и земельный участок с домом площадью 602 кв. м. на улице Тибетской за 5,2 млн руб.



Торги были назначены на 20 декабря 2016 года, но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Следующий аукцион назначен на 21 февраля.



Напомним, в октябре 2013 года предпринимателя Ольгу Чернышеву признали виновной в махинациях с земельными участками, расположенными в Аксайском районе Ростовской области. По данным следствия, дочь бывшего градоначальника Ростова Михаила Чернышева привлекла к сделке с землей несколько бизнесменов. Предприниматели передавали ей деньги на покупку земли, которую она оформляла на себя. В 2007-2008 годах Чернышева продала участки ООО «Геометр», выручив за них 258 млн рублей, однако полученные от продажи деньги привлеченным инвесторам не вернула.



По решению суда Ольга Чернышева должна выплатить двум потерпевшим по 11 млн рублей. На земельные участки, дом, расчетные счета в банке, квартиру на проспекте Буденновском и автомобиль «БМВ Х 5», принадлежащие Чернышевой, был наложен арест. Позже Ворошиловский суд Ростова, рассмотрев иск еще одного потерпевшего, постановил выплатить ему 20 млн руб.

