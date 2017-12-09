Ростовчанка завоевала золото на Открытом Кубке Краснодарского края по пятиборью



Ростовчанка завоевала золото на Открытом Кубке Краснодарского края по пятиборью. Юлия Сергеева принесла в копилку Ростовской области очередную золотую медаль.



В соревновании приняли участие порядка 80 спортсменов из Краснодарского края и Ростовской области. Программа включала в себя фехтование, плавание и бег со стрельбой.



Спортсменка занимается современным пятиборьем уже четыре года. Через год после начала тренировок Юля стала принимать участие в соревнованиях. Этот вид спорта совмещает в себе пять абсолютно разных дисциплин: фехтование, плавание, верховую езду, бег и стрельбу из пистолета.



- За год, как правило, проходит семь-восемь чемпионатов разного уровня, - поделилась спортсменка. - В каждом из них я получаю награду. Очень часто и золото.



Первую золотую медаль девушка получила в испанском городе Виверос уже на второй день чемпионата. Вторую свою медаль — бронзу — Юля завоевала в личном первенстве, уступив спортсменкам из ЮАР и Великобритании.



Отметим, в августе 2017 года она стала бронзовой призеркой в командной эстафете первенства Европы и завоевала серебро Кубка Европы в личном первенстве. В сентябре 2017 года девушка стала чемпионом и призером первенства мира по современному пятиборью.