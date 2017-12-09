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Ростовчанка завоевала золото на Открытом Кубке Краснодарского края по пятиборью

Ростовчанка завоевала золото на Открытом Кубке Краснодарского края по пятиборью
Ростовчанка завоевала золото на Открытом Кубке Краснодарского края по пятиборью. Юлия Сергеева принесла в копилку Ростовской области очередную золотую медаль.

В соревновании приняли участие порядка 80 спортсменов из Краснодарского края и Ростовской области. Программа включала в себя фехтование, плавание и бег со стрельбой.

Спортсменка занимается современным пятиборьем уже четыре года. Через год после начала тренировок Юля стала принимать участие в соревнованиях. Этот вид спорта совмещает в себе пять абсолютно разных дисциплин: фехтование, плавание, верховую езду, бег и стрельбу из пистолета.

- За год, как правило, проходит семь-восемь чемпионатов разного уровня, - поделилась спортсменка. - В каждом из них я получаю награду. Очень часто и золото.

Первую золотую медаль девушка получила в испанском городе Виверос уже на второй день чемпионата. Вторую свою медаль — бронзу — Юля завоевала в личном первенстве, уступив спортсменкам из ЮАР и Великобритании.

Отметим, в августе 2017 года она стала бронзовой призеркой в командной эстафете первенства Европы и завоевала серебро Кубка Европы в личном первенстве. В сентябре 2017 года девушка стала чемпионом и призером первенства мира по современному пятиборью.

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