«Ростов» выбыл из Лиги Европы, уступив «МЮ»





Дончане уступили с минимальным счетом 0:1 и покинули Лигу Европы УЕФА.



У «Ростова» перед ответным поединком 1/8 финала второго по значимости турнира Европы были большие проблемы с составом. Желто-синие не могли рассчитывать сразу на четверых игроков основного состава – Владимир Гранат (травма), Сослан Джанаев (травма), Тимофей Калачев (перебор желтых карточек) и Александр Гацкан (перебор желтых карточек). В первом матче команды обменялись голами – 1:1. Это означало, что дончанам нужна была либо результативная ничья, либо победа с любым счетом.



Более именитый соперник сразу же завладел территориальным и игровым преимуществом. Уже на пятой минуте только чудо спало «Ростов» от пропущенного гола. Никита Медведев отразил сложный удар Маркоса Рохо, мяч отскочил с Златану Ибрагимовичу, но швед угодил в штангу. На 34-й минуте он же записал на свой счет еще одно попадание в каркас ворот. Команда хозяев в 3-4 раза больше владела мячом, но до забитых мячей дело пока не доходило. В первой половине встречи счет так и не был открыт.



Во втором тайме у «Юнайтед» из-за травмы поле покинул один из самых талантливых футболистов современности француз Поль Погба. «Ростов» же стал играть чуть более уверенно. У ворот «красных дьяволов» стали возникать опасные моменты. На 54-й минуте нападающий «Ростова» Сердар Азмун ворвался в штрафную и сходу пробил, но Серхио Ромеро перевел мяч на угловой удар. Через несколько минут Жозе Моуринью пришлось провести еще одну вынужденную замену. Дейли Блинд покинул поле, а его место занял Фил Джонс. Развязка матча произошла на 71-й минуте. «Ростов» потерял мяч в центре поля, а «Юнайтед» мастерски воспользовался этой ошибкой. В результате быстрой контратаки с передачи Залатан Ибрагимовича гол забил Хуан Мата. Дончане пошли вперед и имели шансы. На 79-й минуте Александр Бухаров едва не забил головой, но Ромеро был на высоте. В самом конце компенсированного времени вице-чемпионы России заработал штрафной. Кристиан Нобоа пробил блестяще, но и тут аргентинский вратарь Ромеро выручил свою команду. Итог – поражение «Ростова» с минимальным счетом. Подопечные Курбана Бердыева покидают Лигу Европы.



19 марта желто-синие сыграют очередной матч чемпионата России. Сразиться предстоит на выезде с «Крыльями Советов».



1/8 Лиги Европы. Ответный матч

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Ростов»- 1:0 (0:0)



Итог двух встреч: 2:1



Гол: Мата, 70 – 1:0



«МЮ»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Бейи, Рохо, Блинд (Джонс, 63), Эррера, Погба (Феллайни, 47), Мата, Мхитарян, Ибрагимович



Запасные: де Хеа, Кэррик, Янг, Лингард, Рашфорд



«Ростов»: Медведев, Терентьев, Навас, Мевля, Кудряшов, Байрамян (Киреев, 81), Препелицэ (Девич, 79), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 61)



Запасные: Гошев



Предупреждение: Бухаров, 87



Главный судья: Гедиминас Мажейка



16 марта. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд», 75 000 зрителей.