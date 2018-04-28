«Ростов-Дон» стал чемпионом России второй раз подряд



Ростовские гандболистки одолели на чужом поле «Ладу» (Тольятти) - 26:21 - и защитили титул сильнейшей команды страны.



Для «Ростов-Дона» плей-офф прошел гладко – ни в четвертьфинале, ни в полуфинале, ни в финале подшефные Фредерика Бужана не потерпели ни одного поражения. В первой игре финальной серии «Ростов-Дон» одержал трудную победу с перевесом всего в один мяч. В случае победы во второй игре «желто-черные» завоевывали бы очередной титул чемпиона России. Так и произошло.



Большую часть первой половины встречи «Ростов-Дон» и «Лада» играли на равных. У команды хозяев случился провал перед перерывом. Дончанки забили пять голов подряд – счет изменился с 11:9 в пользу «Лады» на 14:11 в пользу «Ростов-Дона».



Во второй части игры тольяттинки приложили все усилия, чтобы игру спасти, однако «Ростов-Дон» все-таки был сильнее. Дважды отрыв снижался до одного точного броска (17:18, 20:21), но ростовчанки не позволили усомниться в том, что именно они достойны титула чемпиона. Весомый вклад в общую победу внесла считавшаяся весь сезон лишь третьим вратарем Галина Мехдиева, воспитанница ростовского гандбола и ветеран клуба.



Самым удачливым в нападении стала Ана Паула Родригес (8 точных бросков). Анна Вяхирева тольяттинских вратарей огорчила 5 раз. У проигравших 7 попаданий совершила Дарья Дмитриева. Галина Мехдиева показала 50-процентный КПД – 9 отраженных бросков из 18.



Плей-офф чемпионата России среди клубов Суперлиги почти завершен. Осталось разыграть только бронзовые медали – в серии между «Кубанью» (Краснодар) и «Астраханочкой» (Астрахань) счет пока равный – 1:1.



Теперь у «Ростов-Дона» впереди не менее важные матчи – 12 и 13 мая в венгерском Будапеште предстоит сыграть в финале четырех Лиги чемпионов. В полуфиналах сыграют «Ростов-Дон» (Россия) – «Вардар» (Македония) и «Дьер» (Венгрия) – «Бухарест» (Румыния).



«На закуску» ростовские болельщики еще увидят 18 и 19 мая финал четырех Кубка России в Ростове-на-Дону. На второй по значимости российский трофей претендуют «Ростов-Дон», «Кубань», «Динамо-Синара» и «Астраханочка».