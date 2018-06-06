Золото меотов: при раскопках на Станиславского нашли изделия из драгоценного металла





Масштабные раскопки в центре Ростова на улице Станиславского преподнесли учёным немало сюрпризов. Сама по себе возможность провести исследования в черте города, на ранее практически не изученных участках, была уникальной. Благодаря собранным в процессе раскопок сведениям, учёные могут составить подробное представление о древнем народе, населявшем эту территорию около двух тысяч лет назад.



Найденные в погребениях предметы рассказывают не только о жизненном укладе, быте и традициях меотов, но и том, с какими племенами вели торговлю, у кого находились в подчинении. Так, обосновавшись на краю степи, рядом с крупным торговым и политическим центром Танаисом, донские меоты занялись оптовой торговлей, став посредниками между греками и кочевыми племенами. Сюда поступали товары, находившие спрос у кочевников: вино, оливковое масло, красивая краснолаковая и стеклянная посуда, украшения из металлов и стекла.



Римские провинции, Египет, города Малой Азии, Кавказ, Иран были поставщиками товаров для меотских поселений. В обмен торговцы получали у кочевников шерсть и кожи овец и главный товар – рабов, захваченных сарматами во время военных походов. Меотские поселения округи Танаиса снабжали города Боспора зерном и соленой донской рыбой – очень популярным тогда продуктом.





Золотыми элементами украшали одежду, ткань за тысячи лет истлела, а вот желтый металл дошел до потомков.



Если миски, кувшины, посуду и прочие предметы утвари находили практически в каждом захоронении, то изделия из металла попадались реже. Как правило, это были бронзовые фибулы, которые древние женщины использовали в качестве застёжек для одежды, иглы, бронзовые зеркала, различные амулеты. Но встречались и металлические мечи, и даже железный жезл с подвесным колокольчиком.





Шейная гривна - такое украшение могла себе позволить далеко не каждая меотка



Помимо изделий из металлов большим спросом у меотских женщин пользовались бусы из стекла, минералов, раковин и даже кораллов. В детских погребениях встречались и подвески из египетского фаянса.



Однако наиболее редкими находками являются украшения, оружие, утварь, детали упряжи, выполненные из драгоценных металлов. С глубокой древности золото было символом знатности и богатства. Большой неожиданностью для ростовских археологов стала находка изделий из золота в погребениях на Станиславского. Не только потому, что у меотов они не были распространены, но и потому что большинство могил были разграблены ещё в древности.





Украшения, как правило, были достаточно простыми, что не умоляет мастерства древних ювелиров



Из золота, как правило, делали украшения – кольца, серьги, браслеты. Золотыми изделиями украшали одежду и оружие, а иногда и парадную посуду. Ткань за тысячи лет истлела, а вот желтый металл дошел до потомков. При раскопках на Станиславского учеными была найдена целая серия подобных находок.

- Все они довольно простые, грубо выполненные местными мастерами, не имевших опыта изготовления более изящных художественных изделий, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. - В их числе две шейные гривны, браслет с несомкнутыми концами, серьги, подвески с различными вставками из полудрагоценных камней, множество мелких нашивных штампованных бляшек и кусочки золотой фольги, служившей некогда обкладкой меча.





В подвески часто вставляли различные полудрагоценные камни



Золотые изделия могли класть в могилы только людей с высоким социальным статусом.





Подвески из золота с камнями



Добавим, что ранее золотые изделия находили при раскопках некрополя Кобякова городища (располагается на территории поселка Александровка в Ростове). В прошлом году предметы из золота нашли во время археологических исследований в районе строительства нового аэропорта.





Золотыми нашивками украшали одежду