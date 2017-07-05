Жительница Зверево пыталась передать в колонию 18 телефонов в хлебе
Местная жительница пыталась передать в исправительную колонию № 1 Зверево телефоны, спрятанные в хлебе.
Тайник в продукте был обнаружен сотрудниками режимного учреждения при досмотре передачи.
- Средства связи женщина пыталась передать одному из осужденных, отбывающему наказание за кражу, - рассказали в ГУФСИН Ростовской области.
По данному факту проводится проверка. Её материалы будут направлены в мировой суд Красносулинского района.