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Жительница Зверево пыталась передать в колонию 18 телефонов в хлебе

Жительница Зверево пыталась передать в колонию 18 телефонов в хлебе

Местная жительница пыталась передать в исправительную колонию № 1 Зверево телефоны, спрятанные в хлебе.

Тайник в продукте был обнаружен сотрудниками режимного учреждения при досмотре передачи.
- Средства связи женщина пыталась передать одному из осужденных, отбывающему наказание за кражу, - рассказали в ГУФСИН Ростовской области.

По данному факту проводится проверка. Её материалы будут направлены в мировой суд Красносулинского района.

Жительница Зверево пыталась передать в колонию 18 телефонов в хлебеЖительница Зверево пыталась передать в колонию 18 телефонов в хлебеЖительница Зверево пыталась передать в колонию 18 телефонов в хлебе

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