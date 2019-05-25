В Новочеркасске женщина пыталась передать осуждённому в колонию сим-карты, спрятанные в тапочках



В колонию Новочеркасска жительница Ростова пыталась передать запрещённые предметы. Об инциденте 27 мая сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.



Случай произошёл 25 мая в исправительной колонии № 14. В тот день к одному из осуждённых на короткое свидание прибыла женщина. При личном досмотре у нее нашли два мобильных телефона, которые она спрятала в одежде, и четыре сим-карты в тапочке. Предметы она намеревалась передать заключённому.



- Злоумышленницу задержали, - добавили в ГУФСИН. - В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении.



Он будет направлен в мировой суд Новочеркасска.