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В Новочеркасске женщина пыталась передать осуждённому в колонию сим-карты, спрятанные в тапочках

В Новочеркасске женщина пыталась передать осуждённому в колонию сим-карты, спрятанные в тапочках
В колонию Новочеркасска жительница Ростова пыталась передать запрещённые предметы. Об инциденте 27 мая сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Случай произошёл 25 мая в исправительной колонии № 14. В тот день к одному из осуждённых на короткое свидание прибыла женщина. При личном досмотре у нее нашли два мобильных телефона, которые она спрятала в одежде, и четыре сим-карты в тапочке. Предметы она намеревалась передать заключённому.

- Злоумышленницу задержали, - добавили в ГУФСИН. - В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении.

Он будет направлен в мировой суд Новочеркасска.

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