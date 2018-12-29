Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Возбуждено дело о признании банкротом ФК «Ростов»

Возбуждено дело о признании банкротом ФК «Ростов»
Ростовский арбитражный суд принял заявление Сергея Базанова о ходатайстве признать футбольный клуб «Ростов» банкротом. Такие данные опубликованы на сайте ростовского арбитража.

Из документа следует, что у суда есть все необходимые основания для принятия заявления Базанова и возбуждения дела по иску о признании банкротом акционерного сообщества «ФК Ростов».

- Ростовский арбитражный суд определил принять заявление и возбудить дело Базанова о признании акционерного общества «ФК Ростов» несостоятельным (банкротом), - говорится на сайте суда.

Судебное заседание назначено на 21 января.

Напомним, Сергей Базанов обратился в суд с иском к футбольному клубу еще летом 2018 года. Когда-то он помог «Ростову» получить футболиста Сергея Белоусова. Свои услуги агент оценил в 200 тысяч долларов, однако ему заплатили только половину суммы.

В 2016 году суд обязал руководство донского клуба выплатить агенту всю сумму, однако это решение так и не было исполнено.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.