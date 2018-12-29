Возбуждено дело о признании банкротом ФК «Ростов»



Ростовский арбитражный суд принял заявление Сергея Базанова о ходатайстве признать футбольный клуб «Ростов» банкротом. Такие данные опубликованы на сайте ростовского арбитража.



Из документа следует, что у суда есть все необходимые основания для принятия заявления Базанова и возбуждения дела по иску о признании банкротом акционерного сообщества «ФК Ростов».



- Ростовский арбитражный суд определил принять заявление и возбудить дело Базанова о признании акционерного общества «ФК Ростов» несостоятельным (банкротом), - говорится на сайте суда.



Судебное заседание назначено на 21 января.



Напомним, Сергей Базанов обратился в суд с иском к футбольному клубу еще летом 2018 года. Когда-то он помог «Ростову» получить футболиста Сергея Белоусова. Свои услуги агент оценил в 200 тысяч долларов, однако ему заплатили только половину суммы.



В 2016 году суд обязал руководство донского клуба выплатить агенту всю сумму, однако это решение так и не было исполнено.