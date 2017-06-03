Водителю «скорой», спасавшему ребёнка и оштрафованному за оставление места ДТП, вручили «народную премию»





Водителю скорой помощи Петру Студеникину, спасавшему ребёнка и оштрафованному за оставление места ДТП, вручили «народную премию».



Авария произошла вечером 18 апреля, когда «скорая» спешила доставить в больницу 4-летнего малыша с приступом удушья. У ребёнка начался отек дыхательных путей, он едва дышал. На счету у медиков была каждая минута. Но по пути медицинская «ГАЗель» попала в пробку. Водитель Петр Иванович включил сирену, мигалки и выехал на встречную полосу. Большинство водителей, увидев «скорую», спешили освободить дорогу. Но на пересечении улиц Гагарина и Макаренко ехавшая со стороны Гагарина «Лада Приора» врезалась в «ГАЗель». Водитель легковушки не стал отрицать свою вину, шофёр «скорой» в свою очередь сказал, что не может ждать сотрудников ГИБДД, так как в его машине находится малыш, которому требуется срочная помощь.



Убедившись, что в «Приоре» никто не пострадал, Пётр Студеникин принял решение ехать дальше. К счастью, мальчика привезли вовремя. Реаниматологи сняли отек и спасли жизнь малыша.



Однако на этом история не закончилась. За оставление места ДТП, то есть за нарушение должностной инструкции, Петра Студеникина лишили премии в размере 3 000 руб.



Новость о взыскании за такой поступок возмутила читателей. А вскоре родилась народная инициатива – собрать для Петра Ивановича сумму, которой его лишили. Справедливости ради надо сказать, что после публикации в СМИ размер штрафа был уменьшен до 1 800 рублей.



Но народная инициатива и щедрость людей оказались гораздо больше обеих цифр. За сутки читатели собрали «народную премию» для Петра Студеникина – 26 600 рублей! Причем люди откликались и далеко за пределами Новочеркасска. По словам редактора DonDay.ru Новочеркасск Ивана Коваля, суммы приходили самые разные - от 10 рублей до 1 000.

- Студенты Новочеркасска отправляли последние остатки денег со своих банковских картах и писали об этом в соцсетях. Это были и 3 рубля, и 10, и 30. Был перевод 300 рублей даже с Камчатки! Мужчина с другого конца страны перечислил деньги и прислал вдогонку СМС с добрыми пожеланиями, - рассказал Иван Коваль.



Сам герой этой истории узнал о сборе средств одним из последних. Об этом ему рассказали знакомые. Масштаб народной инициативы и вовсе поверг его в шок. 2 июня Петр Иванович Студеникин получил «народную премию», которую ему привезли домой – в станицу Заплавскую.







Как выяснилось, на «скорой» Петр Иванович работает почти всю жизнь. Из своих 59 лет 36 он возит медиков. С 1985 года трудится на подстанции СМП в микрорайоне Донском. Поступком земляков Пётр Иванович был очень растроган. На какое-то время он даже потерял дар речи. Хотя сам отмечает, что в Новочеркасске живут много хороших людей, от которых часто слышит спасибо, большое спасибо за свою работу и труд медиков, которых он возит.



- Теперь вот и я хочу сказать большое спасибо людям, которые откликнулись, оценили наш труд, собрали эти деньги, - поделился Петр Иванович. - Для меня это полная неожиданность.



«Народную премию» Петр Студеникин собирается потратить на свой рабочий автомобиль, купить инструменты, а также приобрести кулер в комнату отдыха подстанции.

- Останутся деньги – потрачу их на что-нибудь дельное для собственного хозяйства, - добавил Пётр Иванович.