Авторизация

Регистрация


  • USD 65.98
  • EUR 76.50
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Таганроге осудили подростка за продажу наркотиков

В Таганроге осудили подростка за продажу наркотиков
В Таганроге вынесли приговор несовершеннолетнему местному жителю. Подросток обвинялся в продаже наркотиков.

По версии следствия, 4 апреля 2016 года молодой человек продал синтетический наркотик N-метилэфедрон за две тысячи рублей. В роли покупателя выступило поставное лицо, участвовавшее в оперативно-розыскном мероприятии.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, подросток признан виновным и приговорен к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.