В Таганроге осудили подростка за продажу наркотиков
В Таганроге вынесли приговор несовершеннолетнему местному жителю. Подросток обвинялся в продаже наркотиков.
По версии следствия, 4 апреля 2016 года молодой человек продал синтетический наркотик N-метилэфедрон за две тысячи рублей. В роли покупателя выступило поставное лицо, участвовавшее в оперативно-розыскном мероприятии.
Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, подросток признан виновным и приговорен к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.