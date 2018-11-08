Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Таганроге нашли пропавшую 14-летнюю девочку

В Таганроге нашли пропавшую 14-летнюю девочку
В Таганроге нашли пропавшую 14-летнюю девочку. Елену Иванченко искали в течение почти трех дней.

Напомним, 7 ноября Елена вышла из педагогического лицея-интерната на улице Комарова и не вернулась. Она не выходила на связь ни с кем из своих родных и друзей. Обеспокоенные родные подростка и сотрудники учебного заведения обратились к правоохранителям.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что пропавшую школьницу нашли. Сейчас девочка находится в безопасности.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.