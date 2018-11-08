В Таганроге нашли пропавшую 14-летнюю девочку



В Таганроге нашли пропавшую 14-летнюю девочку. Елену Иванченко искали в течение почти трех дней.



Напомним, 7 ноября Елена вышла из педагогического лицея-интерната на улице Комарова и не вернулась. Она не выходила на связь ни с кем из своих родных и друзей. Обеспокоенные родные подростка и сотрудники учебного заведения обратились к правоохранителям.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что пропавшую школьницу нашли. Сейчас девочка находится в безопасности.