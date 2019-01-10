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В Таганроге на продажу выставили историческое здание

В Таганроге на продажу выставили историческое здание
В Таганроге на продажу выставлено здание старого вокзала. Речь идёт о помещении, площадью 1200 квадратных метров, расположенном на площади Восстания.

Информация появилась на сайте объявлений. За один квадратный метр собственник просит 35 тыс. руб. Таим образом общая стоимость здания составит 42 млн руб. Но владелец готов распродать задние по частям, если не найдется один покупатель. В объявлении отмечается, что здание имеет свободное назначение.

Отметим, что здание вокзала является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1869 году. Строение представляет собой образец краснокирпичной эклектики, популярной в Ростове и Таганроге. Двухэтажное здание построено из красного кирпича, без применения штукатурки, с узорчатой кладкой.

Ранее собственник уже пытался продать здание в 2014 и в 2015 годах. Тогда он просил за него более 40 млн руб.

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