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В Ростове пропали два 13-летних мальчика

В Ростове пропали два 13-летних мальчика
В Ростове пропали два 13-летних мальчика. Владлен Х. и Дмитрий И. ушли из дома в Первомайском районе в последний день каникул, 8 января, и больше не возвращались.

Диме на вид - примерно 13 лет. Рост мальчика - около 170 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые. Уходя из дома, школьник надел темно-синие штаны, черную кожаную куртку, черную олимпийку и черные ботинки. Также он взял с собой мобильный телефон.

Владлен также выглядит на 13 лет. Рост мальчика - 140-145 сантиметров, у него темные волосы и карие глаза. В день исчезновения мальчик был одет в темно-синюю шапку, жилетку с капюшоном и кофту, черные спортивные штаны и черные кроссовки.
- Если кому-то что-то известно о судьбе мальчиков, просьба позвонить по номерам: 8 (863) 254-28-11, 249-45-20, 8-999-471-35-42 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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