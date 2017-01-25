В Ростове назначили нового заместителя главы администрации





В Ростове-на-Дону назначили нового заместителя главы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам. Им стал 30-летний Дмитрий Мамелко. До этого он работал главным специалистом отдела кадровой и организационной работы Минтранспорта Ростовской области.



В 2007 году Дмитрий Мамелко окончил Южный федеральный университет по специальности «Менеджмент организации» с присвоением квалификации «менеджер», в 2012 - Ростовский юридический институт МВД РФ по специальности «юрист».



С 2008 по 2009 годы Мамелко занимал должность директора общества с ограниченной ответственностью «Спецшахтопроходка».



С 2009 по 2014 годы он занимал должность главного специалиста отдела промышленного освоения водных биоресурсов, производства рыбопродукции и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, отдела промысла и рыбопереработки Департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области, затем Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.



Напомним, что предыдущий заместитель Павел Голота покинул свой пост по собственному желанию 18 ноября 2016 года.