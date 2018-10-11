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В Ростове на благотворительном хоккейном матче собрали более 300 тысяч рублей

В Ростове на благотворительном хоккейном матче собрали более 300 тысяч рублей

В Ростове прошел благотворительный «Матч добра». Встреча игроков ХК «Ростов» и любительского клуба «Атаман» состоялась 13 октября на «Айс Арене». Организаторами мероприятия стали фонд защиты детей-сирот «Я без мамы» и ростовские хоккейные клубы.

Благодаря средствам от продажи билетов на матч, а также пожертвованиям зрителей и спонсоров были собраны 327 264 рубля. Полученные деньги направят в фонд «Я без мамы» для оплаты труда нянь, присматривающих за брошенными детьми в городских больницах.

Идея организации благотворительного матча возникла у вратаря «Атамана» Дениса Шаповалова.
- Со своим предложением я обратился к сотрудникам фонда. Они поддержали мою инициативу, - отметил Денис Шаповалов. – Затем я записал видеопризыв к проведению матча и через соцсеть отправил его ХК «Ростов». Хоккеисты откликнулись и согласились на товарищеский поединок.

В день проведения встречи уже все билеты были раскуплены. На «Айс Арене» случился аншлаг.

Хоккеисты порадовали собравшихся красивой и открытой игрой. За три 15-минутных периода они забросили 13 шайб. Со счетом 8:5 победили «кондоры». Любители вовсе не расстроились из-за поражения. Как признались хоккеисты «Атамана», собранные деньги намного важнее счета на табло.

Отметим, после матча болельщики участвовали в перформансе. Зрители бросали мягкие игрушки на лед. Организаторы мероприятия пообещали, что все плюшевые подарки отдадут воспитанникам детских домов.

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