В Ростове может появиться памятная доска «Здесь был доктор Чехов»





На одном из домов Ростова может появиться памятная доска «Здесь был доктор Чехов». Портретную доску планируют установить на доходном доме Л. Ф. Волкенштейна, где жил соученик будущего знаменитого драматурга по гимназии.



Установить табличку предложила заслуженный врач России Лира Гайказовна Узунян.

- Чехов не раз бывал в Ростове, посещал своего друга. Я считаю, что наш долг как врачей - увековечить память доктора Чехова в Ростове, - считает Лира Гайказовна.



Инициативу сотрудника поддержало руководство поликлиники № 10. Администрация медучреждения обратилась с предложением к обществу охраны памятников истории и культуры. Председатель ростовского отделения Александр Кожин одобрил идею.



На выставке «Скульптурные сезоны», которая проходила весной в Ростове, Александр Кожин познакомился с молодым скульптором Александром Маркиным. Именно ему он предложил поработать над образом доктора-писателя Чехова. Художник был автором памятника Олегу Попову на его могиле в Германии.

- Я сделал два варианта, на выбор. Первый более творческий. На доске -натюрморт с печатной машинкой, создающей впечатление, что клавиши еще хранят тепло рук писателя. Здесь же, на столе, - не только черновики будущих произведений, но и справки, выписки рецептов из аптеки, а также маленький бюст - кабинетная скульптура, изображающая самого Чехова. На бумажных листах - стетоскоп, - рассказал автор портретной доски. - Второй вариант - две лежащие друг на друге книги. Там гравюра самого Чехова слева, а справа - также стетоскоп и надпись: «Здесь был доктор Чехов».



Самому скульптору по душе первый эскиз. Но автор готов предоставить право выбора общественности.



В настоящее время инициаторы установки портретной таблички Чехова на доме Волкенштейна ищут спонсоров.



Добавим, что Волкенштейн — известный ростовский адвокат, любитель театра и автор водевилей, был гимназическим товарищем Антона Чехова. Жители дома преклонного возраста рассказывали, как от своих родителей они слышали о посещении этого дома Антоном Павловичем.