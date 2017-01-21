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В Ростове 5-летняя девочка получила ожоги, обварившись кипятком

В Ростове 5-летняя девочка получила ожоги, обварившись кипятком

В Ростове 5-летняя девочка получила ожоги, обварившись кипятком. Малышку госпитализировали.

Несчастный случай произошел в Первомайском районе города 19 января, сообщает DonDay.ru. Мама ребенка ненадолго отошла в другую комнату, в это время девочка остался рядом с чашкой горячего чая. Пока женщина отсутствовала, кроха не удержала кружку и опрокинула её на себя. Кипятком ей обожгло подбородок и грудь. Ребенка доставили в ожоговое отделение

В результате происшествия малышка получила ожоги 7% поверхности тела. В настоящее время её жизни ничего не угрожает.

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