В новую маршрутную сеть Ростова внесены изменения





В новую маршрутную сеть Ростова внесены изменения, сообщает «Ростовский Городской Транспорт».

Изменения в схему движения общественного транспорта внесены городским департаментом транспорта. Как сообщалось ранее, конкурс на реализацию новой маршрутной сети пройдёт в апреле-мае. Работать по данной схеме городской транспорт начнет не раньше августа.



Проект новой маршрутной сети был опубликован в январе на сайте администрации Ростова. Ростовчанам было предложено высказать своё мнение по организации движения общественного транспорта. С учётом пожеланий горожан в проект добавили несколько маршрутов, а также изменили схему некоторых существующих.



Так, были внесены следующие изменения:

- Маршруты № 4 и № 34 закольцевали;

- Маршрут № 12 продлен через улицу Мадояна;

- Маршрут № 32 заменен на 16а;

- Маршрут № 24 продлен до филиала Часового завода;

- Маршруту ГПЗ-10 - пл. Карла Маркса присвоен номер 23;

- Маршруту № 33 по улице Красноармейской присвоен номер 33а, он переведен на проспект Ленина с кольцеванием через проспекты Буденновский и Ворошиловский, при этом второй кольцевой пары к нему не будет;

- Маршрут № 35 будет заходить в ЖК «Платовский», а маршрут № 42а из январской схемы получил номер 35а (таким образом, маршрута № 42а не будет);

- Маршрут № 39 получил конечную остановку на Центральном рынке, а выезжать на левый берет он будет через Большую Садовую и Ворошиловский мост;

- Маршруту «20-я горбольница - мкр.Суворовский» присвоен номер 43;

- Маршруту № 34Б присвоен номер 50;

- Маршрут № 61 переименован в 51а;

- Маршрут № 52 сокращен до улицы Веры Пановой;

- Добавлен маршрут № 56 (ГПЗ-10 - В. Темерник);

- Маршруту № 71 присвоен номер 72;

- Добавлен маршрут № 74, связывающий Верхний Темерник и Гл. Автовокзал через улицу Красноармейскую;

- Маршрут № 75 перенаправлен на Ворошиловский мост;

- Маршрут № 79 продлен до строящящегося ЖК «Красный Аксай» (район конечной остановки троллейбуса №2);

- Маршруту № 14а присвоен номер 81;

- Маршруту № 88 присвоен номер 80а;

- Вводится маршрут № 84 от микрорайона «Три Сквера» до Гл ЖД вокзала;

- Маршруту «Гл.Автовокзал - Завод Алмаз» присвоен № 93;

- Маршруту «ГПЗ-10 - Гл.Автовокзал» присвоен № 97.



Отмечается, что изменения количества подвижного состава данных маршрутов и его вместимости сейчас обсуждается.



Фото: autozalogru.ru