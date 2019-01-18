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В Новочеркасске возобновится движение трамваев

В Новочеркасске возобновится движение трамваев
Фото: Novocherkassk.net
В Новочеркасске завершен ремонт трамвайных путей. В ближайшее время должно быть запущено движение вагонов. Однако, когда точно это произойдёт, в администрации города пока не сообщили.
- Рабочие приступают к укладке асфальта, - рассказал директор Департамента строительства и городского развития Александр Веремчук.

По его словам, в процессе ремонта заменили рельсы, шпалы, стрелочные переводы и балластный слой на пересечении улиц Орджоникидзе, Бакунина, Троицкая, Первомайская, Б. Хмельницкого, Троицкая и 26 Бакинских комиссаров.

В ближайшие дни сотрудники «Горэлектротранспорта» приступят к очистке путей от снега и наледи.

Планируется, что трамвайное сообщение будет возобновлено в Новочеркасске до конца января.

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