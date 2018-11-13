Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Каменске-Шахтинском назначили нового главу

В Каменске-Шахтинском назначили нового главу
Новый назначенец возглавил администрацию Каменска-Шахтинского. Должность занял Константин Фетисов.

15 ноября свой выбор сделали депутаты городской думы. Большинство из них проголосовали за кандидатуру Фетисова. На посту главы он сменил Олега Каюдина.

Экс-глава подал в отставку в мае этого года. Свой уход сити-менеджер объяснил семейными обстоятельствами.

Отметим, что в декабре 2017 года жители Каменска-Шахтинского потребовали отставки градоначальника. Около 300 человек собрались в парке на улице Гагарина, чтобы выразить свой протест. Люди жаловались на проблемы с горячей водой и отоплением. Каменчане надеялись увидеть на встрече самого Каюдина, но градоначальник на митинге так и не появился.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.