В Каменске-Шахтинском назначили нового главу



Новый назначенец возглавил администрацию Каменска-Шахтинского. Должность занял Константин Фетисов.



15 ноября свой выбор сделали депутаты городской думы. Большинство из них проголосовали за кандидатуру Фетисова. На посту главы он сменил Олега Каюдина.



Экс-глава подал в отставку в мае этого года. Свой уход сити-менеджер объяснил семейными обстоятельствами.



Отметим, что в декабре 2017 года жители Каменска-Шахтинского потребовали отставки градоначальника. Около 300 человек собрались в парке на улице Гагарина, чтобы выразить свой протест. Люди жаловались на проблемы с горячей водой и отоплением. Каменчане надеялись увидеть на встрече самого Каюдина, но градоначальник на митинге так и не появился.