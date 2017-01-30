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В Калужской области задержали 70-летнего дончанина, совершившего убийство 23 года назад

В Калужской области задержали 70-летнего дончанина, совершившего убийство 23 года назад

В Калужской области задержали 70-летнего жителя города Таганрога, который осенью 1994 года совершил убийство.

23 года назад 6 ноября в одной из квартир, расположенной на улице Мариупольское Шоссе в Таганроге, пьяный таганрожец из ревности к своей сожительнице ударил ножом в грудь 35-летнего мужчину. Пострадавший в результате полученных ранений скончался на месте происшествия. Нападавший с места происшествия скрылся. Он был объявлен в федеральный розыск.

По информации донского главка, поиск подозреваемого усложнялся тем, что при передвижении по территории России он не пользовался ни железнодорожным, ни авиа транспортом, а перемещался на попутках.
- 27 января 2017 года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в следственный отдел по городу Таганрогу, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - Установлено, что обвиняемый скрывался на территории Калужской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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