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Рядом с торговым центром в Батайске нашли коробку с телефоном, из которой торчали провода

Рядом с торговым центром в Батайске нашли коробку с телефоном, из которой торчали провода

В Батайске у торгового центра «Оранжерея» прибывшие на вызов взрывотехники обнаружили коробку, внутри котором лежал мобильный телефон. С наружи коробок был опутан проводами.

Когда в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, найденном у ТЦ, посетителей и сотрудников эвакуировали из здания, а территорию вокруг оцепили.
- Прибывшие на место сотрудники полиции исследовали прилегающую территорию. Взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В настоящее время по факту обнаружения подозрительной коробки проводится проверка.

Напомним, 8 февраля около 17 часов в полицию поступило сообщение о том, что рядом с торговым центром обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. По словам очевидцев, о находке в полицию сообщили подростки, которые гуляли поблизости.

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