Ростовские эсеры не поддерживают антинародные реформы



Перед проведением партийной конференции и выдвижением кандидатов в областное Законодательное собрание лидер партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов провел встречу, на которой рассказал о позиции партии по вопросам различных реформ. Речь коснулась вопроса повышения пенсионного возраста и налогов, а также стратегии партии на будущих выборах в регионе.



Встреча с журналистами состоялась 6 июля. Спикерами выступали Михаил Емельянов и депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов.



- «Реформы», анонсированные Кабинетом министров, экономически бессмысленны, политически опасны и по-человечески аморальны, - заявил журналистам Михаил Емельянов. – Предложения правительства не решат ни одной проблемы. Они только отсрочат их, причем сделают это за наш счет. Проблемы Пенсионного фонда страны могут решиться только тогда, когда работающее население страны начнет зарабатывать существенно больше. Идея разделения пенсионных отчислений на страховые и накопительные провалилась, потому что доходы населения слишком низкие. Их накоплений недостаточно для будущего пенсионного обеспечения.



По словам Михаила Васильевича, в сложившейся ситуации правительство не принимает должных мер для развития экономики и повышения доходов граждан. Вместо этого уровень НДС повышается с 18 до 20%. И это несмотря на слова министра экономического развития Антона Силуанова, что повышение НДС замедлит экономический рост.



Что касается пенсий, то Сергей Косинов отметил, что цель реформы — повысить пенсии — носит позитивный характер. Однако способы достижения данной задачи абсолютно неверны. Спикеры отметили, что эсеры уже направили донским парламентариям проект, в котором ростовские депутаты призывают правительство отказаться от повышения пенсионного возраста.



- «Справедливая Россия» стала инициатором сбора подписей против так называемой «пенсионной реформы», - рассказал Косинов. - Мы собрали более 2,5 миллиона подписей граждан. В ближайшее время мы планируем провести и массовые акции протеста как в Ростове, так и в других городах области. Наши активисты уже проводят одиночные пикеты.



Представители справедливороссов отметили, что будущие выборы станут поводом пересмотреть реформу. Вокруг нее будет строиться вся предвыборная кампания. При этом кандидаты от партии будут выдвинуты по всем одномандатным округам и территориальным группам. В общей сложности будут избираться 94 человека.



Полный список партия огласит 7 июля на региональной конференции «Справедливой России».