Ростовчанин просит присвоить Сергею Лазареву звание заслуженного артиста РФ



Житель Ростова-на-Дону Юнус Юсупов просит присвоить Сергею Лазареву звание заслуженного артиста России. 2 марта активист опубликовал соответствующую петицию на сайте Change.org.



«Помимо творчества, артист занимается благотворительностью и ежегодно спасает жизни маленьким деткам. Сейчас при помощи Сергея и его поклонников спасено более тысячи малышей. Фанаты певца также активно участвуют в помощи детским домам и приютам для животных», - написал автор петиции.



По мнению ростовчанина, певец работает практически без отдыха. Из-за колоссальных нагрузок Сергей неоднократно терял сознание прямо на сцене. Также артист достойно представил Россию на «Евровидении», где занял почетное третье место. Выступление на музыкальном конкурсе обернулось для артиста травмой ноги и многочисленными ссадинами.



«Мы считаем, что Сергей Лазарев достоин получить звание «Заслуженный артист Российской Федерации» за его огромный вклад в сферу музыки, а также за его большие достижения в этой области», - подытожил Юнус.



Это далеко не первая петиция в поддержку артиста. Так, после «Евровидения-2016» на глобальной платформе появилось обращение о пересмотре результатов песенного конкурса и присуждении победы Лазареву. Инициативу гражданина Армении тогда поддержали не только жители России, но и представители многих стран: Хорватии, Сербии, Германии, Испании, Австралии, Великобритании, Франции. Активистам удалось собрать почти 400 тысяч подписей и сотни комментариев в поддержку российского поп-исполнителя.