Поклонник обратился в Минкульт РФ с просьбой присвоить Роме Зверю звание народного артиста



Поклонник группы «Звери», и в частности её лидера Романа Билыка, Илья Фомин из Ульяновска просит присвоить музыканту звание народного артиста. Фанат творчества таганрожца создал петицию для поддержки своей инициативы и адресовал её Министерству культуры России.



Ульяновец уверен, что большинство россиян хоть раз в жизни слышали песни группы «Звери» и восхищались их творчеством, в том числе клипами. Однако автор петиции предлагает обратить внимание на работы Романа в качестве актёра и режиссёра.

«Роман снялся в одном из фильмов о Викторе Цое, который называется «Лето». Фильм стал очень популярным как в России, так и в других странах», - пишет поклонник.





В фильме «Лето» Роман Билык сыграл Майка Науменко - основателя и лидера группы «Зоопарк».



Илья Фомин предлагает отметить заслуги уроженца Таганрога, наградив его почётным званием.

«В нашей стране не признают Романа как заслуженного артиста России (и я считаю, что это ущемляет его права), то есть многие не заслуживающие этот титул личности получили это звание, а Роман не заслуживает», - добавляет автор инициативы.



Житель Ульяновска предлагает подписать петицию, чтобы доказать, что «наше кино лучшее, а наши рок-группы могут дать фору многим».



Но пока Илью Фомина поддержали немногие. Возможно, когда о предложении станет более широко известно, фанаты «Зверей» активно подключатся к её продвижению.