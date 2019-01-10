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Ростов стал третьим городом в ЮФО по уровню цены на дизтопливо

Ростов стал третьим городом в ЮФО по уровню цены на дизтопливо
Фото: Delovrabote.ru
В рейтинге городов Южного федерального округа по стоимости дизельного топлива Ростов занял третью строчку.

По данным Ростовстата на 9 января, цена одного литра дизтоплива в донской столице составила 45,81 руб. Дороже только Севастополе – 50,43 руб. и в Симферополе – 50,66 руб. Самый дешёвый дизель в Краснодаре – 45,28 руб. и в Астрахани – 45,28 руб.

Стоимость бензина АИ-92 в Ростове на эту же дату составляет 43,28 руб.

Как ранее писал Rostov.ru, за первую неделю года бензин в столице Дона подорожал на рубль. С 1 по 7 января 2019 года стоимость АИ-92 поднялась с 42,70 до 43,10 руб. за литр.

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