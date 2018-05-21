Решение о передаче ростовского Театра кукол может быть оспорено в суде



В Ростове 22 мая комиссия при заместителе губернатора Ростовской области Сергее Бондареве рассмотрела обращение представителей Ростовского регионального общества охраны памятников истории, касательно передачи РПЦ Театра кукол.



Ранее члены ВООПИиК предоставили архивные документы, свидетельствующие о том, что здание театра, действительно, принадлежало церкви, но не российской, а греческой. Следовательно, постройкой ранее владело другое государство, поэтому РПЦ не имеет на неё права. На заседании комиссии представители епархии также продемонстрировали ряд документов. В результате обсуждения, участники встречи сошлись на том, что ростовская Греческая церковь относилась к Русской Православной Церкви и всё-таки не являлась «иностранным храмом». Но, в процессе изучения вопроса, в том числе самого закона о передаче, представители общества выявили ряд нарушение при принятии решения о передаче театра кукол церкви.

- Внимательно изучив закон, мы пришли к выводу, что тогда, в 2013 году, здание театра не законно было передано церкви, - рассказал председатель ростовского отделения ВООПИиК Александр Кожин. - В документе сказано, что РПЦ могут быть переданы «здания, строения, сооружения», имевшие культовое предназначение. Так, например, произошло с Калининградским театром кукол, который располагался в помещении бывшего храма. У нас же совсем другая история.



Как рассказала член ВООПИиК Оксана Мордовина, ей удалось найти в архиве бумаги, которые описывают, как разбиралось здание церкви. Колокольня и колонны кусками разбивались, а строительный мусор вывозился. То есть в результате от здания церкви осталась только часть стены и частично кладка.

- На плане, который был приложен к этому же архивному делу, мы видим что «Греческая церковь» - это небольшое помещение прямоугольной формы, представляющее собой остатки центрального зала церкви, и это всё было застроено в те же годы новым зданием. Это строение мы видим и сейчас в виде здания театра, ничем не напоминающим здание церкви, - рассказала Оксана Мордовина. - То есть - это остатки сооружения (не здание и не строение), помещенное в здании, не относящемся к имуществу религиозного назначения. С 60-х годов оно является госучреждением – театром кукол.



Представители общества охраны памятников отмечают, что в здании нет ни комнаты, ни остатков алтаря или каких-то других религиозных атрибутов. Помещение полностью перестроено в театр кукол и включает в себя лишь остатки стен реконструированного яруса греческой церкви. При этом объём здания был увеличен со стороны улицы Суворова и переулка Университетского, включая подвалы, которые были переоборудованы.



Есть ещё один нюанс. По закону о передаче, взамен забираемого помещения, должно быть предоставлено другое здание. Но за пять лет этого так и не произошло. Если до осени 2019 года театру кукол не будет предоставлено помещение, то история на этом закончится.



По словам Александра Кожина, сейчас есть достаточно оснований и материалов, чтобы оспорить передачу здания театра кукол в суде. Александр Олегович отмечает, что ВООПИиК может от своего имени обратиться в суд или это могут сделать представители городской общественности, или члены профсоюза театра кукол.



Добавим, что, как ранее заявляли представители епархии, на месте театра кукол не будет возведён храм, а будет построено офисное здание.