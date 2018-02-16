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После продолжительной болезни ушла из жизни мать ростовчанина Кирилла Серебренникова

После продолжительной болезни ушла из жизни мать ростовчанина Кирилла Серебренникова
После продолжительной болезни ушла из жизни мать ростовчанина Кирилла Серебренникова. Ирина Литвин скончалась 17 февраля.

Близкие простились с умершей в понедельник, 19 февраля. Как рассказал DonDay.ru отец режиссера и муж Ирины Александровны Семен Михайлович, кремация состоялась на Северном кладбище донской столицы.

Свою жизнь Ирина Литвин посвятила преподаванию. Мать Серебренникова работала учителем русского языка и литературы в школе. С самого детства педагог прививала своему сыну любовь к искусству. Будущий режиссер сызмальства увлекался рисованием, чтением стихов и танцами. Однако после школы по совету родителей Кирилл поступил на физфак.

Отметим, в 2017 году Серебренникова обвинили в хищении 68 миллионов бюджетных денег. Министерство культуры выделило почти 214 миллионов рублей на его проект «Платформа», разработанный в 2011 году. На время следствия ростовчанину назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. Дома он занимался монтажом своего фильма о Викторе Цое. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге.

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