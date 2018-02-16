После продолжительной болезни ушла из жизни мать ростовчанина Кирилла Серебренникова



После продолжительной болезни ушла из жизни мать ростовчанина Кирилла Серебренникова. Ирина Литвин скончалась 17 февраля.



Близкие простились с умершей в понедельник, 19 февраля. Как рассказал DonDay.ru отец режиссера и муж Ирины Александровны Семен Михайлович, кремация состоялась на Северном кладбище донской столицы.



Свою жизнь Ирина Литвин посвятила преподаванию. Мать Серебренникова работала учителем русского языка и литературы в школе. С самого детства педагог прививала своему сыну любовь к искусству. Будущий режиссер сызмальства увлекался рисованием, чтением стихов и танцами. Однако после школы по совету родителей Кирилл поступил на физфак.



Отметим, в 2017 году Серебренникова обвинили в хищении 68 миллионов бюджетных денег. Министерство культуры выделило почти 214 миллионов рублей на его проект «Платформа», разработанный в 2011 году. На время следствия ростовчанину назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. Дома он занимался монтажом своего фильма о Викторе Цое. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге.