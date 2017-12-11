Погорельцы из Ростова требуют разрешить им строиться на собственных землях



Погорельцы из Ростова требуют разрешить им строиться на собственных землях. Кристина Рудова опубликовала свою петицию на портале Change.org.



По словам активистки, вот уже четыре месяца погорельцы не могут начать восстанавливать свое жилье. Это связано с тем, что все сгоревшие участки находятся в зоне общественной застройки.



«Мы не справимся без поддержки неравнодушных граждан. Мы хотим на свою землю. Помогите нам вернуться домой!» - просит помощи девушка.



Кристина Рудова надеется, что ее инициатива станет толчком к смене статуса территории и погорельцы смогут восстановить свои дома.

