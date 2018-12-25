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Невролог и поэт: у врача из Азова выходит пятый сборник стихов

Невролог и поэт: у врача из Азова выходит пятый сборник стихов
В Азовской центральной городской больнице работает невролог с 41-летним стажем. Помимо обширной врачебной практики, руководства неврологическим отделением и разработки методик лечения, у него есть лирическое хобби — Юрий Калушев пишет стихи.

- Это моя отдушина, - говорит врач. - Когда несколько десятков лет по 12 часов в день проводишь с радикулитами, хочется немного отвлечься. Я очень люблю свою работу, но отдыхать душой тоже нужно.

Во время отпуска, забыв на время о неврологических болезнях, он берётся за перо. К своим 65 годам он создал около 900 гражданских и любовных стихов, стихотворных притч и текстов для песен. Три из них стали победителями и дипломантами всероссийских конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Его работы собраны в четыре сборника. Скоро в свет выйдет пятый.

Новогодние надежды

Этот город слегка приморожен зимой,
Снег каштаны укрыл ледяной бахромой!

На бульвары, дома опустился туман,
Мир устал или словно вдохнул фторотан!

Но внезапно в ночи полыхнул фейерверк,
И огни повели, понесли меня вверх!

Я отчаянно рвусь за конвой моих лет,
Но голодные псы быстро вышли на след!

Врёт, кто скажет: не тянет в младые года,
Где гудит карнавал, а не бед череда!

Где от чарок румян и хорош Дед Мороз,
Где от губ твоих пьян и так близко до звёзд!

Новый Год! Сбереги, подними, одари!
Чтобы новые были ещё январи!

Чтоб надеждой и верой светились глаза,
Чтобы можно – почаще, пореже – нельзя!

Чтобы вдруг не сдала наша лживая плоть,
И на этом пути уберёг нас Господь!

Семья Юрия Николаевича тоже посвятила свою жизнь лечению человеческих душ и тел. Жена работает терапевтом, а сын — психиатром.

– На первом месте у меня — работа, на втором — семья, на третьем — стихи. Многие врачи занимаются охотой, но я такое занятие не понимаю.

Писать мужчина начал примерно в 30 лет. Он проводил сложную операцию в Азове, и после этого ему захотелось просто сесть и выдохнуть. Вместе с этим пришёл порыв написать несколько строк.

Сначала писал стихотворные поздравления для друзей на праздники. Потом понял, что нужно писать отстранённо от личности. Писать то, что близко не одному человеку, а сразу всем.

– Здесь важно не только строки рифмовать, но и использовать сравнения, метафоры. Писать не заезженные слова, а красивые и редкие.

Юрий Калушев постоянно участвует в творческих вечерах и читает свои стихи на мероприятиях, проходящих в больнице.

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