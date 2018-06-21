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На всём протяжении Станиславского в Ростове открыто движение для транспорта

На всём протяжении Станиславского в Ростове открыто движение для транспорта
В Ростове на всём протяжении улицы Станиславского открыто автомобильное движение.

По данным Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры, на реконструированной улице уложено более 26,5 тысяч кв. м плиточного покрытия, более 30 тысяч кв. м асфальтобетонного покрытия, более 26,5 тысячи кв. м щебеночного основания под плиточное покрытие, 22 тысячи кв. м основания под трамвайный путь, более 6 тысяч п.м. трамвайных рельсов.

Как отметили в городской администрации, на площади 5-го Донского корпуса за счёт расширения проезжей части и изменения схемы движения на этом участке увеличилась пропускная способность.

Напомним, реконструкцию одной из самых старых улиц Ростова планировали завершить к 1 июня. Однако сроки сдачи переносились дважды. Сначала подрядчик обещал сдать объект к 7 июня, затем - к 14-му.

Стоимость работ составила 1,3 миллиарда рублей. Средства были выделены из городского и регионального бюджетов.

В «ДИСОТИ» добавили, что работы по благоустройству улицы продолжаются. Добавим, что в июне на дополнительные работы выделили ещё 84 млн рублей.

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