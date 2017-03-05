На ремонт ростовских дорог выделили 1 млрд 615 млн. руб.





На ремонт ростовских дорог выделили 1 млрд 615 млн. руб. Подрядчика дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет через сайт госзакупок. Известно, что деньги на ремонт выделять из федерального бюджета, а также из бюджетов Ростова-на-Дону и области.

Отремонтировать дороги собираются на улицах Большая Садовая, Береговая Малюгиной, Текучева, Каскадная, Орская, Депутатская, Республиканская, Малиновского, 339-й Стрелковой Дивизии, Еременко, Ульяновская, Красноармейская — от Ворошиловского до Театрального, переулок Халтуринский и Газетный. Кроме того, реконструируют мосты Стачки и Сиверса.



Всего опубликовано 18 аукционов на общую сумму 1 615 437 000 рублей. Из них на ремонт Большой Садовой уйдет 148 млн, а на мост Сиверса потратят более 188 млн. Работы планируют закончить к 31 октября.



Отметим, что жители города часто жалуются на ужасное состояние ростовских дорог. Ямы появляются после каждого дождя. В конце февраля Rostov.ru провёл рейд по дорогам города и запечатлел многочисленные ямы на проезжей части.