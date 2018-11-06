На подъездах к «Ростов-Арене» ограничат движение транспорта



В Ростове на подъездах к стадиону временно изменится схема движения. Ограничение движения транспорта вводится из-за матча «Ростов» - «Динамо».



Игра пройдёт 10 ноября. В этот день с 15 до 23 часов будет прекращено сквозное движение по западному пешеходно-транспортному проезду «Ростов-Арены».



С 16:30 до 23 часов ограничат движение по съезду с Южного подъезда (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу от Южного подъезда до Левобережной (съезд к улице Пойменной, 1).



Кроме того, с 21 до 23 часов нельзя будет проехать по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.



Напомним, что в этот же день из-за парада в честь Дня полиции движение будет ограничено в центре Ростова.

