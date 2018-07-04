На мосту Стачки в Ростове провалился в асфальт



На мосту Стачки в Ростове провалился асфальт. Дорожное полотно просело на отремонтированной переправе вечером 6 июля.



По словам очевидцев, выбоина достигает одного метра в диаметре. На место уже прибыли сотрудники ДПС, которые выставили дорожное ограждение.



Напомним, что ремонт на мосту Стачки обошёлся в 50 млн рублей и был закончен в августе 2017 года. Дорожники срезали поверхностный слой асфальтобетона методом холодного фрезерования, разобрали асфальтобетонное покрытие тротуаров, демонтировали забор и деформационный шов. Сейчас устанавливают металлические ограды по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей.