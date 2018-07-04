Авторизация

Регистрация


  • USD 63.12
  • EUR 73.90
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На мосту Стачки в Ростове провалился в асфальт

На мосту Стачки в Ростове провалился в асфальт
На мосту Стачки в Ростове провалился асфальт. Дорожное полотно просело на отремонтированной переправе вечером 6 июля.

По словам очевидцев, выбоина достигает одного метра в диаметре. На место уже прибыли сотрудники ДПС, которые выставили дорожное ограждение.

Напомним, что ремонт на мосту Стачки обошёлся в 50 млн рублей и был закончен в августе 2017 года. Дорожники срезали поверхностный слой асфальтобетона методом холодного фрезерования, разобрали асфальтобетонное покрытие тротуаров, демонтировали забор и деформационный шов. Сейчас устанавливают металлические ограды по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.