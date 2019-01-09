Модель из Ростова собирается подать в суд на солиста группы «Корни»



Участницей публичного скандала со звездой стала модель из Ростова - 27-летняя Александра Михайлова. Девушка обвинила одного из солистов некогда популярной группы «Корни» Алексея Кабанова в публичном оскорблении. Стороны встретились в эфире одного из телевизионных шоу.



История началась с того, что ростовчанка написала в одной из групп в соцсети, посвященной популярным в 90-х - начале нулевых артистов, следующий комментарий: «А когда-то он казался симпатичным. Хорошо, что мечта детства не сбылась и я не вышла за него замуж».



Реакция артиста последовала незамедлительно. С аккаунта музыканта был опубликован ответ: «Рада, что пронесло? Меня не интересуют девушки с IQ ниже 50. Так что спите спокойно, замужество со мной ни одной из вас не грозит».



По словам девушки, больше всего её задели слова Алексея о родителях.

«Пошла на … Дно, это родители, которые тебя не воспитали», - написал молодой человек.



Именно из-за этого комментария Александра решила придать конфликт огласке и даже обратиться в суд, чтобы наказать Алексея за оскорбление.



На защиту девушки встали эксперты программы. За артиста заступились его жена и другой участник группы «Корни» Александр Бердников.



Под нажимом аудитории Алексей Кабанов признался, что «перегнул палку».

- На самом деле я просто пытался обороняться, – добавил артист.



Можно ли считать конфликт исчерпанным или ростовчанка по-прежнему намерена обратиться в суд, пока не известно.