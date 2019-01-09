Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Модель из Ростова собирается подать в суд на солиста группы «Корни»

Модель из Ростова собирается подать в суд на солиста группы «Корни»
Участницей публичного скандала со звездой стала модель из Ростова - 27-летняя Александра Михайлова. Девушка обвинила одного из солистов некогда популярной группы «Корни» Алексея Кабанова в публичном оскорблении. Стороны встретились в эфире одного из телевизионных шоу.

История началась с того, что ростовчанка написала в одной из групп в соцсети, посвященной популярным в 90-х - начале нулевых артистов, следующий комментарий: «А когда-то он казался симпатичным. Хорошо, что мечта детства не сбылась и я не вышла за него замуж».

Реакция артиста последовала незамедлительно. С аккаунта музыканта был опубликован ответ: «Рада, что пронесло? Меня не интересуют девушки с IQ ниже 50. Так что спите спокойно, замужество со мной ни одной из вас не грозит».

По словам девушки, больше всего её задели слова Алексея о родителях.
«Пошла на … Дно, это родители, которые тебя не воспитали», - написал молодой человек.

Именно из-за этого комментария Александра решила придать конфликт огласке и даже обратиться в суд, чтобы наказать Алексея за оскорбление.

На защиту девушки встали эксперты программы. За артиста заступились его жена и другой участник группы «Корни» Александр Бердников.

Под нажимом аудитории Алексей Кабанов признался, что «перегнул палку».
- На самом деле я просто пытался обороняться, – добавил артист.

Можно ли считать конфликт исчерпанным или ростовчанка по-прежнему намерена обратиться в суд, пока не известно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.